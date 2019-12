Pallanuoto, la Vela Ancona si riposa e prepara il nuovo anno

La società anconetana che vanta la Cosma in serie A1 femminile e la Barbato in serie A2 maschile traccia un primo bilancio della stagione attraverso le parole del presidente e coach dei ragazzi Igor Pace

ANCONA – Le festività sono alle porte e in casa Pallanuoto Vela Ancona è tempo di tirare le somme dell’anno 2019. La società anconetana, attualmente, può vantare una formazione (Cosma) in serie A1 femminile e una (Barbato) in A2 maschile. Un risultato più che soddisfacente se si pensa al movimento complessivo cittadino. Se, la parte femminile, sta pagando lo scotto con la massima categoria nazionale, la compagine maschile si sta ritagliando un ruolo da protagonista in campionato come conferma anche il coach e presidente Igor Pace:

«Sicuramente abbiamo mantenuto fede a quelli che erano i nostri obiettivi, la sconfitta con il Lavagna ci può stare, non abbiamo giocato male né fatto passi indietro rispetto a quanto dimostrato nei precedenti incontri. Certo che la partita con il Bogliasco, rinviata e che recuperemo il 25 gennaio, ci avrebbe dato altre indicazioni.

Complessivamente sono contento di questa partenza. Ora dovremo cercare di mantenere il livello di gioco espresso. L’obiettivo principale, oltre ai risultati che ci devono garantire tranquillità, è quello di dare più sicurezza e autonomia nel minutaggio ai giovani che stiamo inserendo. Per garantirci un futuro più lungo possibile nella categoria».

Poi il punto sulla femminile: «Le ragazze stanno lavorando molto bene, certo che zero punti in classifica pesano e non creano entusiasmo – conclude Pace – Le partite in cui dovevamo combattere le abbiamo combattute e perse con uno scarto minimo. Tutte stanno svolgendo un ottimo lavoro, stanno lavorando tanto e bene. Spero che arrivino anche i risultati, anche se il girone di ritorno ci obbligherà a cercarli giocando alcuni scontri diretti fuori casa». Inoltre la giocatrice Valeria Uccella è stata convocata con la Nazionale under 19 per il collegiale di pallanuoto che si terrà dal 2 al 5 gennaio a Firenze.

