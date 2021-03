Pallanuoto, la Storm Vela Ancona conquista un pari prezioso contro Firenze

ANCONA – Un pareggio molto importante quello conquistato dalla Storm Vela Ancona nella sfida playout di serie A1 contro la Rari Nantes Florentia. Al Passetto termina infatti 8-8 l’attesissima sfida che ha visto le ragazze di coach Milko Pace dapprima andare sotto e poi riacciuffare il punteggio grazie ad una splendida prestazione individuale di Elena Altamura, protagonista anche del definitivo 8-8 su rigore. Sarà importante mantenere questa costanza di rendimento per terminare in crescendo una stagione molto particolare come quella attuale.

Storm Vela Ancona-Rari Nantes Florentia 8-8

(0-2, 3-1, 3-3, 2-2)

Storm Vela Ancona: Uccella, Strappato, Ivanova, Santini, Vecchiarelli, Bersacchia, Bartocci, Olivieri, Colletta 1, De Matteis, Altamura 4, Quattrini 3, Andreoni. All. Pace M.



Rari Nantes Florentia: Banchelli, Landi 2, Lepore, Cordovani 3, Gasparri, Vittori 1, Nesti 1, Francini 1, Giachi, Nencha, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti.



Arbitri: Scappini e Braghini.

Note: nessuna giocatrice uscita per falli; sup. num Vela 3/5 + un rigore realizzato, Florentia 2/8 più un rigore realizzato.

Ancona