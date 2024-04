Pallanuoto, Cosma Vela Ancona al primo atto di semifinale playoff

ANCONA – Domenica 28 aprile la Cosma Vela Ancona gioca gara1 di playoff nella piscina Saline di Senigallia contro il Torino alle 14.30. Questo il primo atto di semifinale tra la seconda del girone sud e la terza del nord, il secondo si giocherà a Torino domenica 5 maggio, l’eventuale bella domenica 12. E le ragazze anconetane domenica, saranno in casa ma nuovamente in trasferta, cioè a Senigallia e non ad Ancona, a causa della chiusura della piscina del Passetto che da oltre due mesi impedisce alla squadra di allenarsi ad Ancona, dove lo ha sempre fatto, e di ospitare le partite, appunto, in casa. Ecco, dunque, che la partita sarà giocata a Senigallia, proprio come le ultime di regular season. La Cosma Vela ha concluso la stagione regolare al primo posto a pari punti con il Volturno, ma seconda per gli scontri diretti contro la formazione campana. Che, come da regolamento e come l’Orobica, prima nel girone nord, attenderà il risultato delle semifinali per sapere chi dovrà affrontare nella serie finale playoff.

Quella finale che le doriche di coach Milko Pace vogliono raggiungere superando il Torino, a cominciare dalla partita di domenica a Senigallia: «Domenica scorsa abbiamo cominciato la partita molto bene – spiega coach Milko Pace che parte dall’analisi dell’ultima gara della regular season, quella vinta contro la Napoli Lions –. Senza togliere nulla alle ragazze, il Napoli m’è sembrato un po’ arrendevole, le mie ragazze erano contate, solo in dieci, ma ho fatto giocare tutte con continuità, e hanno risposto con atteggiamento giusto e con la dovuta applicazione. Abbiamo finito il campionato con 33 punti, contro i 31 dello scorso anno, e siamo primi a pari punti con il Volturno, secondi solo per scontri diretti. Un bilancio più che positivo».

Ora i playoff contro le piemontesi: «Il Torino ha lottato fino in fondo insieme al Brescia per il terzo posto, è un mix d’esperienza e di atlete giovani, con un nuovo allenatore, con gioco interessante e ordinato, con due ragazze molto brave, mi aspetto due o tre partite che saranno equilibrate e tirate. Quanto alla prima del girone nord, l’Orobica, ha finito il campionato con un solo pari e tutte vittorie, squadra ambiziosa che ha fatto molto bene. Ma adesso pensiamo al Torino. Ci arriveremo sempre con pochi allenamenti, purtroppo, ma le ragazze sono convinte, le ultime due prove hanno dato fiducia al gruppo e spero che con l’esperienza dello scorso anno e con la consapevolezza che si debba fare bene subito gara1 possiamo affrontare questi playoff nel modo giusto. E sono convinto che anche a Senigallia il nostro pubblico ci darà una mano».