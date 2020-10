Pallanuoto, la Cosma Vela al momento scenderà in piscina il 7 novembre

ANCONA – Resta confermato, per il momento, l’inizio del campionato di pallanuoto femminile di Serie A1. Tutte le compagini, tra cui la Cosma Vela Ancona, scenderanno in piscina il 7 novembre con criteri territoriali specifici per farsi trovare pronte in caso di nuovo stop. Sei giornate di andata e ritorno con post-season. Nessuna retrocessione.

Nel girone delle Cosmiche ecco Ekipe Catania, Sis Roma e Rari Nantes Florentia per concentrare gli impegni.

Non si è fatto attendere il commento di coach Milko Pace a riguardo: «Dalla videoconferenza con i rappresentanti della Fin e delle altre società di A1 è emersa la volontà di iniziare a giocare. Abbiamo discusso sulle varie ipotesi della formula del campionato, sono d’accordo sul fatto di giocare presto, sulle formula ciascuna ha i suoi pro e i suoi contro. La squadra sta lavorando, abbastanza bene anche se visto che abbiamo due ragazze in quarantena fiduciaria per contatti a scuola, non siamo al completo».

Poi, sulle norme anti-Covid: «Per adesso da quel che si è capito è che è tutto a carico delle società. Stiamo cercando convenzioni con alcuni laboratori analisi, prima di ogni partita bisogna presentarsi con il risultato negativo di un tampone fatto entro le 48 prima della partita. A giorni dovrebbero uscire la normativa definitiva e il calendario, per poter programmare il tutto in tempi brevissimi».