Pallanuoto, cresce la Cosma Vela ma Firenze la spunta

FIRENZE- Altra sconfitta per la Cosma Vela Pallanuoto Ancona nel campionato di serie A1 femminile di Pallanuoto. Le doriche cadono con il punteggio di 11-8 dalla tana del Rari Nantes Florentia, brava ad allungare nel momento forse migliore delle anconetane.

Poco da recriminare per le ragazze di coach Milko Paci che, orfane di Quattrini, sono comunque riuscite a portarsi a ridosso della formazione gigliata dimostrando evidenti segnali di crescita rispetto alle ultime uscite. Adesso bisognerà proseguire su questa strada per tenere ancora accesa la flebile fiammella della salvezza.

SALA STAMPA

Milko Pace (tecnico Cosma Vela): «Sono contento della prova delle mie ragazze, per come siamo arrivati a questa partita, in dodici, con la Fiore che non è neanche entrata in acqua, e per come l’abbiamo conclusa, senza Altamura e Strappato per falli. Ma non sono contento perché è una partita in meno… Sono molto curioso di rivedere la gara, nel primo tempo, come ho già detto agli arbitri, non ci hanno fatto giocare. Poi sicuramente ogni errore lo abbiamo pagato caro. Però a metà del quarto tempo eravamo ancora in corsa».

TABELLINO

RN Florentia-Cosma Vela Ancona 11-8

(3-2, 2-1, 2-2, 4-3)

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Rorandelli, Mandelli 2, Cordovani 2, Ten Broek 4, Vittori, Farago, Francini 3, Giachi, Nencha, Marioni, Amedeo, Perego. All. Cotti.

Cosma Vela Ancona: Uccella, Strappato 1, Ivanova 1, Santini M., Ferretti, Fiore, Di Martino, Stankovianska 1, Santini S. 1, De Matteis 3, Altamura 1, Andreoni. All. Pace M.

Arbitri: Centineo e Schiavo.

Note: sup. num. Florentia /, Vela /; Vela con 12 giocatrici a referto; uscite per limite di falli: Strappato e Altamura nel IV t.; spettatori 200 circa.