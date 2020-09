Pallanuoto, la Cosma prepara la Coppa Italia con un’ Altamura azzurra

Le cosmiche di coach Milko Pace saranno di scena dal 26 settembre e affronteranno Catania, Roma e Firenze. Intanto la giocatrice anconetana viene convocata ancora in nazionale femminile

ANCONA- La Cosma Vela Pallanuoto Ancona mette nel radar la Coppa Italia. Milko Pace e le sue ragazze, nella prestigiosa competizione che si disputerà il 26 settembre a Ostia, sono stati inseriti nel girone B insieme a squadre molto forti come l’Ekipe Orizzonte Catania, la Sis Roma e la Rari Nantes Florentia. Il calendario si presenta impegnativo e molto ravvicinato, tale da non permettere nessun calo di tensione. A maggior ragione dinanzi ad avversari di questa portata.

Le anconetane saranno in acqua il 26/9 contro Roma alle 16.30, poi il 27/9 con Catania alle 11.00 e alle 16.30 contro Firenze. Un tris di alto livello che testerà subito le ambizioni delle cosmiche. Cosmiche che in questi giorni stanno applaudendo le prestazioni “azzurre” di Elena Altamura. La giovane giocatrice è stata infatti convocata ancora una volta dal CT del Setterosa Paolo Zizza per il collegiale che terminerà il 19 settembre.

Nel campionato che inizierà il 10 ottobre, avere a disposizione una giocatrice sempre più matura come l’Altamura può essere sicuramente un punto di forza per una formazione che ambisce a dimenticare il prima possibile l’ultimo posto della scorsa stagione, quella interrotta prematuramente dal Covid.