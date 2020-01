Pallanuoto, la Barbato Vela Design Ancona recupera con il Bogliasco

I dorici di coach Igor Pace scenderanno nelle acque liguri per il recupero di campionato. Le due squadre sono a pari punti in classifica. Il tecnico anconetano presenta la gara

ANCONA – Tempo di recuperi per la Barbato Vela Design Ancona che, sabato 25 gennaio alle 16,30 scenderà nelle acque di Bogliasco (Genova) per il recupero di campionato di serie A2. Dorici e liguri sono appaiati a quota 12 punti in classifica (insieme al Camogli) e sono lanciati all’inseguimento del Metanopoli capolista con 18 punti all’attivo.

La formazione di coach Igor Pace dovrà rinunciare ancora una volta a Pieroni in un match che non si preannuncia di certo di facile lettura: «Una partita che sarà sicuramente diversa da quella di sabato scorso – spiega il tecnico dorico -. Troveremo avversari molto forti, con diversi giocatori che hanno fatto sempre la serie A1 e un gruppo di giovani di valore, frutto di un vivaio tra i migliori d’Italia. Dopo la partita di Lavagna questo è il primo test contro squadre che mirano a stare nelle parti alte della classifica. Ci sarebbe piaciuto arrivarci al completo e un po’ più in forma, ma siamo comunque pronti a fare la nostra gara».