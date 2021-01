ANCONA- Tempo di esami importanti per la Barbato Design Vela Pallanuoto Ancona. Nel big match del minigirone di Serie A2, i ragazzi di coach Igor Pace saranno di scena domani alle 15.00 nell’impianto federale di Ostia nonchè tana dell’Anzio Waterpolis. La compagine laziale, da quasi tutti gli addetti ai lavori, è considerata tra le grandi favorite alla vittoria finale e anche il tecnico anconetano non ha usato mezzi termini per presentare la sfida:

«L’avversario sulla carta sembra proibitivo – spiega coach Igor Pace -. Noi ci siamo allenati meglio delle scorse settimane, spero e mi aspetto una gara comunque combattiva da parte dei ragazzi, con il piacere di giocare contro avversari così forti. Dopo un anno è la prima trasferta, un’altra variabile che non vogliamo incida sulla prestazione. Cercheremo di restare sul pezzo in ogni azione, al di là del risultato».

Anzio ha incamerato negli ultimi mesi le prestazioni di Alex Giorgetti, argento olimpico e oro mondiale con il Settebello, ma può vantare anche su elementi di sicurissimo affidamento come Cristian Gandini, Thomas Tabbiani e Federico Lapenna. In sostanza servirà la miglior Barbato e il miglior Lisica, ad esempio, per tornare a casa con dei punti in tasca. Punti che, qualora dovessero arrivare, sarebbero veramente pesantissimi.