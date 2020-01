La Barbato Vela Ancona impatta nelle acque del Bogliasco

I dorici di coach Igor Pace pareggiano in Liguria restando in scia delle primissime posizioni di A2. Da segnalare l'ottima prova del portiere Firmani che sostituiva Bartolucci

BOGLIASCO- 10-10. Impatta la Barbato Design Vela Ancona Pallanuoto che rimane in scia delle primissime posizioni. Merito di un Bogliasco, formazione di casa, arcigno e gagliardo capace di bloccare molto delle offensive anconetane. Meglio i liguri inizialmente, più esplosivi nel corso del match i dorici. Il pari definitivo arrivo a tre secondi dalla sirena per la Barbato che può godersi un punto d’oro. In attesa del recupero del portiere Bartolucci, da segnalare l’ottima prova di Firmani capace anche di neutralizzare un rigore nel terzo tempo.

SALA STAMPA

Igor Pace (Allenatore Barbato): «Premetto che comunque fosse andata la partita sarei stato molto contento. Visto che eravamo già privi di Edoardo Bartolucci, a casa con l’influenza, e che sia Firmani che Lisica hanno avuto 38 di febbre la notte prima della partita. La squadra ha avuto una grande reazione. Avevo chiesto ai ragazzi di fare comunque una partita di cuore per uscire dal campo a testa alta e così è stato. Abbiamo giocato bene in tutte le fasi, in transizione, in difesa, siamo stati sempre punto a punto. Poi abbiamo vissuto un momento difficile nel terzo tempo, su due disattenzioni in attacco abbiamo sbagliato e dalle successive ripartenze sono nati gol troppo facili. Abbiamo giocato sempre in tredici, una partita faticosa, in cui abbiamo nuotato tantissimo, che alla fine ci ha premiato. A 20″ dalla fine abbiamo portato Firmani in attacco, giocando in superiorità e Sabatini ha realizzato il gol decisivo in tap-in. Ma è un pareggio giusto, non avremmo meritato di perdere».

Bogliasco 1951-Barbato Design Vela Ancona 10-10

(2-3, 3-2, 3-1, 2-4)

Bogliasco 1951: Di Donna F., Percoco 1, Tamburini, Guidaldi 1, Congiu Giov., Puccio V., Bottaro 3, Monari 4, Boero, Congiu Gios., Puccio D. 1, Canepa, Di Donna A.. All. Magalotti.

Barbato Design Vela Ancona: Firmani, Lisica 3, Pugnaloni, Pantaloni 2, Baldinelli, Alessandrelli F. 1, Milletti M. 1, Dipalma, Milletti T., Bartolucci D., Sabatini 3, Cesini, Pierpaoli. All. Pace I.

Arbitri: Pascucci e Rotondano.

Note: sup. num. Bogliasco 6/9 + 1 rigore e Vela 6/12 + 2 rigori; nel II t. Lisica sbaglia un rigore (palo) e nel III t. Firmani para un rigore a Puccio; uscito per falli: Boero nel IV t.; spettatori 150 circa.