La formazione anconetana di coach Igor Pace cercherà di migliorare la sua classifica, dove occupa il terzo posto, in Liguria a Bogliasco. Le parole del tecnico in vista della gara

ANCONA- La Barbato Design Vela Ancona cerca punti per la sua classifica. I ragazzi allenati da coach Igor Pace, sabato 18 gennaio alle 15, saranno di scena a Bogliasco nelle acque della Sturla per cercare di migliorare il proprio terzo posto.

Nell’analoga posizione c’è proprio la formazione ligure che cercherà di dare un dispiacere ai dorici che, per l’occasione, saranno ancora orfani di Pieroni.

«Con l’Arenzano abbiamo giocato una partita al di sotto delle nostre possibilità – spiega il tecnico anconetano della Barbato Design – conquistando comunque tre punti importanti. In settimana abbiamo lavorato bene e per sabato sono fiducioso, ma con la Sturla sono sempre state partite difficili, lo scorso anno in Liguria abbiamo perso 6-5, anche se all’andata avevamo vinto bene al Passetto. Quindi dovremo fare molta attenzione e giocare sicuramente meglio di quanto fatto sabato scorso, curando soprattutto la fase difensiva».