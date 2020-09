La Cosma Vela batte un colpo e prende Francesca Colletta

ANCONA- La Cosma Vela Pallanuoto Ancona (Serie A1 femminile) è molto attiva sul mercato. Alla corte di coach Milko Pace arriva, infatti, la pescarese Francesca Colletta (’00) reduce dall’esperienza di Rapallo, sempre nella massima serie (precedentemente sempre in A1 a Velletri). Per la rosa dorica si tratta di un innesto importante soprattutto alla luce della prossima Coppa Italia (la Cosma è nel girone con Catania, Roma e Firenze) che si giocherà ad Ostia a partire dal 26 settembre.

Soddisfatto il tecnico Pace che si gode la buona notizia: «Siamo molto contenti di questa scelta di Francesca Colletta, una giocatrice che arriva a completare un organico che nei numeri avevamo sicuramente bisogno di ampliare. È una ragazza di indubbio valore, il prossimo sarà il suo quarto campionato in A1, ci darà esperienza e qualità, sta molto bene fisicamente. Come società ringraziamo il Pescara per il prestito della ragazza».

Felice della nuova avventura anche la stessa Colletta: «Ringrazio Milko Pace e tutta la società che mi hanno dato quest’opportunità. La Vela Ancona è una squadra giovane, come lo sono io, e non vedo l’ora di iniziare. So che mi troverò bene e che con questo gruppo potrò ancora crescere. La Vela Ancona è una società e una squadra che conosco da sempre, anche se l’ho sempre affrontata da avversaria. E quest’anno ho avuto questa occasione e l’ho colta con grande piacere. Non vedo l’ora di cominciare a giocare, quest’anno non abbiamo nulla da perdere, ma tanto da imparare, da dimostrare, crescendo insieme».