Cosma Pallanuoto, coach Pace: «A Firenze per fare i primi punti»

La formazione dorica nella trasferta toscana cerca i primi punti del suo campionato per migliorare una classifica che ad oggi la vede ferma all'ultimo posto

ANCONA- Alla ricerca dei primi punti delle sua Serie A1. La Cosma Vela Pallanuoto Ancona, sabato ore 18, sarà impegnata nelle acque della Rari Nantes Florentia nel tentativo di migliorare la sua classifica. Le doriche sono ancora ferme a zero punti, sul fondo della graduatoria, e la trasferta di Firenze potrebbe rappresentare un crocevia importante per alimentare le flebili (attualmente) speranze salvezza. Queste le parole di coach Milko Pace che hanno presentato la sfida:

«Una partita delicata, visto anche il risultato della gara di andata, in cui a un minuto dalla fine eravamo sul pari. In settimana le ragazze si sono allenate bene, nonostante l’influenza, dinque ci sarà ancora qualche assenza, ma andremo comunque a giocarci la sfida sino alla fine anche stavolta. Siamo ancora alla ricerca dei primi tre punti, che per noi sarebbero vitali».