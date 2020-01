Pallanuoto, la Barbato Vela attende al Passetto l’Arenzano

I dorici di coach Igor Pace sono pronti a tornare in piscina per il primo impegno ufficiale del 2020 sabato alle 16.30. L'obiettivo sono le posizioni di alta classifica

ANCONA- Feste alle spalle, si torna in piscina per la Barbato Design Vela Nuoto Ancona. Sabato pomeriggio, alle 16.30 al Passetto, arriverà la Rari Nantes Arenzano primo avversario dei dorici del 2020. La formazione di coach Igor Pace cerca il massimo per tornare a correre verso le zone di altissima classifica, tenendo conto che dovrà fare a meno dell’infortunato Pieroni:

«La squadra s’è allenata bene, nonostante qualche giorno di festa – ha spiegato il tecnico anconetano – Nei giorni scorsi abbiamo giocato anche un test amichevole contro il Bologna per farci trovare pronti alla ripresa del campionato e siamo pronti per questa sfida. Nell’Arenzano ritroveremo l’amico Ivan Messina, che ha giocato con noi, per il resto è una neopromossa che non conosco, con qualche elemento esperto della categoria e qualche giovane promettente».