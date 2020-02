Pallanuoto, per la Barbato Vela c’è l’esame Bologna

ANCONA- Mettersi alle spalle le sconfitte con Crocera e Camogli e riprendere a marciare in direzione playoff. Cerca questo la Barbato Design Vela Ancona che domani, ore 16.30 al Passetto, riceverà la visita della President Bologna. Le due squadre, attualmente, dividono il quinto posto in classifica e hanno entrambe l’intenzione di risalire la china in graduatoria. Queste le parole della vigilia del tecnico anconetano Igor Pace:

«Speriamo di ripartire dalla buona prestazione di Camogli, è quasi un mese che non vinciamo e con Bologna sempre una partita particolare, sarà un quasi derby per i diversi giocatori avversari che hanno giocato con noi, ci conosciamo molto bene. Per fortuna sono quasi due settimane che ci alleniamo a pieno organico e sono contento per come sono andati gli ultimi giorni di lavoro. Poi vedremo, sarà una partita delicata, difficile, senza grosse sorprese».

Tracciando un bilancio del campionato fin qui vissuto dalla sua squadre, Pace ha fissato la lente di ingrandimento su alcuni aspetti: «La riconferma di alcuni giocatori che ormai sono diventati lo zoccolo duro della squadra, che riescono a esprimere un elevato livello di gioco, e poi, grazie anche ai più esperti, le opportunità di inserimento graduale che hanno avuto tutti i giovani della squadra».