La Barbato Pallanuoto beffata di misura dal Crocera Stadium

ANCONA- Sfortunata sconfitta interna per la Barbato Design Vela Pallanuoto Ancona che, tra le acque amiche del Passetto, cede 9-10 al Crocera Stadium. I liguri si dimostrano cinici, e anche fortunati, nelle fasi cruciali del match risultando più incisivi in zona gol. Per gli anconetani i rimpianti derivano principalmente dalla prestazione che non è risultata brillante come le ultime. Rallenta, nella classifica di Serie A2, la Barbato di coach Igor Pace che adesso dovrà ritrovare quanto prima la via del sorriso per restare in scia delle primissime posizioni. A livello individuale va segnalata la prova di Vinko Lisica autore di tre gol e di tante giocate degne di nota.

Barbato Design Vela Ancona-Crocera Stadium 9-10

(1-2, 2-1, 3-3, 3-4)

Barbato Design Vela Ancona: Firmani, Lisica 3, Pugnaloni, Pantaloni, Baldinelli, Pieroni 1, Milletti M. 1, Alessandrelli F. 1, Milletti T., Bartolucci D. 1, Sabatini 2, Cesini, Pierpaoli. All. Pace I.



Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 2, Giordano 2, Ramone, Kovacevic, Colombo, Ferrari 1, Corio 1, Ferrero, Dellepiane, Figini, Manzone 4, Fulcheris A. All. Campanini.



Arbitri: Taccini e Luciani.



Note: sup num. Vela 7/11 + 2 rigori (uno parato), Crocera Stadium 6/7 + 1 rigore; uscito per falli: Kovacevic nel III t.; espulsi Campanini nel II t. e Pace nel IV t.