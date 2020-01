Pallanuoto e Avis, ad Ancona lo show dei giovani

ANCONA- Tutto pronto, alla Piscina del Passetto, per il “3° Trofeo Avis Comunale di Ancona” che interesserà la categoria under 13 di pallanuoto. Il 4 e il 5 gennaio, nelle acque anconetane, si fronteggeranno le migliori scuole regionali e non solo, con tante partecipazioni da fuori regione. Ci saranno Azzurra Nuoto Prato, Roma 2007 Arvalia, Team Osimo Nuoto e Sporting Lodi, oltre naturalmente a Vela Nuoto Ancona e Vela Nuoto Ancona girls under 15.

A presentare l’evento è il direttore dell’Avis di Ancona Saverio Taglioni: «Per il terzo anno consecutivo organizziamo con la Vela il Trofeo Avis che come negli anni precedenti diffonde tra atleti e famiglie il nostro messaggio e ci fa conoscere, facendo parlare delle donazioni e coinvolgendo tante persone. La vita sana e sportiva è alla base della donazione e questo evento sportivo non fa che confermare la collaborazione in atto con la Vela Nuoto Ancona da diversi anni, cominciata con il coinvolgimento del nuotatore Emanuel Turchi che è stato anche testimonial della nostra associazione e di un nostro video ».

Della manifestazione ha voluto parlare anche il ds della Vela Marco Palanca: «Abbiamo il piacere di portare avanti questo progetto di collaborazione condivisa che con il Trofeo giunge al terzo anno consecutivo. Nel corso della stagione diversi ragazzi della prima squadra maschile sono diventati donatori di sangue, condividendo l’idea della nostra società che lo sport e il messaggio etico di solidarietà che l’Avis Comunale di Ancona promuove sul territorio da anni, vanno di pari passo. Ringraziamo pertanto i dirigenti dell’associazione per il supporto che ogni anno riconoscono al nostro sodalizio».