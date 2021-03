ROMA- Tanti rimpianti e nessun punto per la Barbato Design Pallanuoto Ancona che torna da Roma, sponda Tuscolano, a mani vuote. Il 7-6 maturato ai danni della formazione guidata da coach Igor Pace relega ancora i dorici al terzo posto del campionato (7 punti) dietro a Roma Vis Nova (9pt) e Anzio (15pt). Nonostante una gestione dei momenti cardine della partita che non è apparsa eccellente, va segnalata la prova individuale molto positiva di Bartolucci autore di una tripletta di pregevole fattura.

SALA STAMPA

Igor Pace (tecnico Barbato Design): «Per tre tempi e mezzo abbiamo rispettato le consegne, difeso bene, portato le transizioni in controllo dei loro giocatori attardati, anche se questo ci ha un po’ limitato in attacco. Poi siamo passati dal 3-4 al 6-4, una fase in cui aabbiamo creato tantissime situazioni di vantaggio sbagliando anche diverse conclusioni. E poi siamo impazziti, non abbiamo più controllato i loro giocatori attardati e di fatto abbiamo lasciato la partita agli avversari. Quel controllo del gioco in fase di transizione che ci ha permesso di rimanere sempre attaccati alla partita con merito non l’abbiamo più curato nel finale e l’abbiamo pagato a caro prezzo».

IL TABELLINO

SC Tuscolano-Barbato Design Vela Ancona 7-6

(1-0, 1-1, 2-3, 3-2)

SC Tuscolano: Correggia, Tulli 1, Salvatori, Giangiacomo, Perna 1, Serio, De Santis 1, Gambin 1, Iula 1, Liolli, Botto 1, Casciotta 1, Graziosi. All. Neroni.

Barbato Design Vela Ancona: Bartolucci E., Lisica, Pugnaloni, Pantaloni 1, Baldinelli, Alessandrelli, Milletti M. 1, Breccia, Milletti, Bartolucci D. 3, Sabatini 1, Pieroni, Pierpaoli. All. Pace I.

Arbitri: Collantoni e Barletta

Note: nessun giocatore uscito per falli; sup. num. Tuscolano 0/4, Vela 2/8 più 2 rigori (uno realizzato e uno parato); espulso nel IV t. il tecnico Neroni per proteste.