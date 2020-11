Pallamano, vittoria convincente del Camerano sul campo del Parma

PARMA- Bel colpo della Pallamano Camerano (Serie A2) che fa jackpot sul campo della Pallamano Parma. I ragazzi di coach Davide Campana si impongono, attraverso una grande prova di grinta e sostanza, con il punteggio di 21-28 evidenziando ancora una volta un importante stato di forma. Dopo un primo tempo equilibrato, i gialloblu sono riusciti a prevalere nella ripresa facendo risaltare tutto il loro potenziale offensivo.

SALA STAMPA

Davide Campana (tecnico Pallamano Camerano): «La partita è andata abbastanza bene perchè Parma, nonostante i 4 punti in classifica, ha venduto cara la pelle e non sarà un parquet facile per nessuno. Infatti hanno sempre messo in campo i loro principi e non siamo mai riusciti a trovare un allungo decisivo, anche se siamo stati sempre in controllo del match. Abbiamo ruotato anche tanto perchè quando c’è stato un calo fisico da parte di chi aveva giocato maggiormente, chi è subentrato ha avuto comunque un ottimo impatto sulla sfida. Oggi c’è stata una bella prova di Marinelli che non ha sentito il peso di essere l’unica ala sinistra in campo, visto l’infortunio di Gardi, ma sono felice della prestazione di tutta la squadra perchè questi sono due punti pesanti, ottenuti in un campo ostico».

PARMA PALLAMANO – PALLAMANO CAMERANO 21-28 (11-14)

PARMA: Abbati, Cortesi Alb. 3, Cortesi Ale., Cusumano, Ganev, Gobetti, Guatelli, Oppici 4, Palazov 4, Perez 8, Raimondi, Sozzi, Zinelli 1 All. Palazov

CAMERANO: Badialetti 3, Bilò, Boccolini, Covali 2, D’Agostino 1, Giambartolomei 2, Grilli 6, Manfredi 2, Marinelli 11, Marotta, Sanchez, Scandali, Selmani 1 All. Campana

Arbitri: Corioni – Falvo