Pallamano, netto il successo del Camerano nel derby con il Chiaravalle

CAMERANO- Si chiude nel migliore dei modi (nonostante il contesto generale di grande difficoltà) il 2020 della Pallamano Camerano. I gialloblu di coach Davide Campana si sono imposti, infatti, 25-16 nel derby con la Pallamano Chiaravalle vivacizzando in positivo il weekend trascorso. Una partita mai in discussione giocata con personalità dai gialloblu che continuano a gravitare nelle zone d’alta classifica. A livello individuale spiccano le prove di Marinelli e Badialetti, tra i migliori in campo.

«Avevo chiesto ai ragazzi di avere pazienza – commenta Campana – e siamo stati bravi ad averla per tutta la gara. Coach Cocilova ha preparato bene la partita, tenendo i ritmi bassi, e questo ci ha mandato un po’ fuori giri. Allo stesso tempo siamo stati bravi a tenere i nostri ritmi ed a non adattarci a loro. Penso che Chiaravalle senza le defezioni odierne probabilmente avrebbe dato vita ad un match più tirato, comunque è andata bene così e grazie a questi due punti chiudiamo questo 2020 nel migliore dei modi, distanziando alcune nostre rivali. Sono felice per questo gruppo perchè in questa prima parte di stagione ha lavorato molto bene».

PALLAMANO CAMERANO – PALLAMANO CHIARAVALLE 25-16 (14-10 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 4, Baldoni 2, Bilò, Boccolini 1, Covali 3, D’Agostino 2, Gardi 2, Giambartolomei, Grilli 2, Manfredi, Marinelli 7, Marotta, Sanchez, Scandali 1, Selmani 1 All. Campana

PALLAMANO CHIARAVALLE: Achilli, Albanesi, Alfonsi, Ballabio, Battistelli, Brutti 1, Cognini 4, Maltoni 2, Molinelli, Rumori 1, Russo 6, Vichi 2 All. Cocilova

Arbitri: De Marco – Carcea