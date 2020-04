Pallamano, coach Palazzi saluta Camerano e abbraccia Cingoli

CAMERANO – Nonostante i campionati nazionali terminati definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus, la pallamano non va in vacanza e si inizia ad organizzare per la prossima stagione. Le squadre stanno infatti iniziando a rivedere i loro organici e staff tecnici. La prima notizia, diventata ufficiale nelle ultime ore, è quella dell’approdo di coach Sergio Palazzi alla Polisportiva Cingoli, formazione di serie A1.

Palazzi, nelle ultime stagioni alla Pallamano Camerano (serie A2), raccoglie il meritato salto di categoria sposando il progetto cingolano. Dalla società gialloblu, attraverso la pagina Facebook è arrivato l’in bocca al lupo e il ringraziamento per quanto profuso in questi anni: «La società APD Pallamano Camerano augura le migliori fortune professionali a coach Sergio Palazzi per l’incarico da primo allenatore per la prossima stagione con la Polisportiva Cingoli maschile in serie A1 e lo ringrazia per quanto fatto in queste due stagioni alla guida della prima squadra e del settore giovanile».