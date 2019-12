Pallamano, coach Palazzi si rammarica per il pareggio del Camerano

Il 23-23 dei gialloblu maturato con il Romagna ha il sapore della beffa per la rete subita proprio allo scadere. Dopo qualche giorno, il tecnico ha analizzato la gara alimentando i suoi rimpianti per una classifica che poteva essere ancora migliore

CAMERANO – Dopo qualche giorno utile per smaltire la delusione, coach Sergio Palazzi è tornato a parlare del 23-23 della sua Pallamano Camerano con la Pallamano Romagna, nel campionato di serie A.

I rimpianti derivanti dalla partita sono tanti perché la rete ospite è arrivata proprio sul fil di sirena (su rigore), impedendo una vittoria legittima da parte dei padroni di casa.

Il bottino pieno avrebbe consentito ai gialloblu di avere una classifica ancora migliore rispetto a quella attuale.

L’analisi del tecnico arriva alcuni giorni dopo ma è ancora carica di rammarico: «Se guardiamo il risultato di questa partita, sicuramente il rammarico è tanto per come è maturato il pareggio – commenta Palazzi -, anche se la decisione finale degli arbitri mi è sembrata corretta. Detto questo, è stato molto bravo alla fine Tassinari a segnare il rigore: avevamo preparato la partita su di lui sfidandolo al tiro e devo dire che alla fine ha vinto la sfida. Dovevamo essere più pronti su di lui visto che ha siglato 5-6 gol su delle giocate che conoscevamo. Comunque ho visto delle buone cose, come una seconda fase che quando riusciamo a giocarla è sempre di maggiore qualità e una fase difensiva abbastanza buona».

