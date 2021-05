In casa dei toscani dell'Ambra non bastano prestazione e rimonta della seconda metà di gara, lo stop arriva a 7 secondi dalla fine su penalty. Chiusura di campionato col derby casalingo contro Camerano

CHIARAVALLE – Stop allo scadere per la Pallamano Chiaravalle nell’ultima trasferta di stagione sul campo toscano dell’Ambra. Finisce 28-27 per i padroni di casa.

A caratterizzare il primo tempo della banda Cocilova sono gli errori in difesa. Il portiere Ballabio arriva dove può ma il gioco degli esterni toscani si fa sentire ed i padroni di casa chiudono la prima frazione con il grande vantaggio di 16-9.

Cambia la storia nel secondo tempo, Chiaravalle grazie ad un break strepitoso recupera fino al -1 e al pareggio. Protagoniste le tattiche messe in campo per sfruttare i buchi lasciati dagli avversari dall’ala e le giocato di Edoardo Albanesi, in rete da ogni posizione.

«A 7 secondi dalla fine – dice Albanesi- ci hanno assegnato un rigore contro che ci è costato il match. La chiamata dell’arbitro era giusta ma io credo che l’errore più grande da parte nostra sia stato accelerare il gioco proprio sul finale invece che gestire il risultato».

Ancora una volta Chiaravalle è riuscita a mettere in mostra le proprie capacità in un match che rispecchia l’andamento tenuto durante tutto il campionato: grandi prestazioni seguite da momenti di buio che, ad una sola partita dalla fine stagione, sono costati qualche punto in meno in classifica.

L’ultimo appuntamento di A2 si disputerà domenica 16 maggio alle 18 in casa contro Camerano, un derby sentitissimo che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle.