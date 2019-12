Chiaravalle sconfitta a Casalgrande, serve un cambiamento per il 2020

Non bastano le parate di Aprilanti, che blinda la porta su ben tre rigori. Prossima partita il 12 gennaio in casa contro il Bologna United, prima giornata del girone di ritorno

CHIARAVALLE – Si conclude con una brutta sconfitta il difficile 2019 della ASD Pallamano Chiaravalle che in Emilia Romagna, contro il Modula Casalgrande, subisce un sonoro 29-17.

La partita, che doveva iniziare alle ore 18:30 di sabato scorso, viene posticipata a causa di un incidente stradale che fa rimanere ferma in autostrada metà della squadra chiaravallese. I marchigiani raggiungono il Palakeope alle 19:30, quindici minuti dopo si inizia.

Nonostante lo stress causato dall’inconveniente Chiaravalle riesce a partire bene, almeno fino al 3-3. Da qui in poi è un black-out totale dei biancoblu che concedono ben sei reti di fila ai reggiani, che si portano sul 9-3. Il cuore di capitan Braconi e le parate di Aprilanti (che blinda la porta su ben tre rigori) non bastano a recuperare una difesa troppo molle e se il finale di primo tempo (12-8) lasciava una qualche timida speranza di recupero, con l’avvio ripresa Casalgrande prende il largo arrivando fino a 15-8.

Nell’ultimo quarto d’ora di Chiaravalle non c’è traccia in campo e la partita più importante dell’anno, sia in ottica salvezza che di morale, finisce in una Waterloo: 29-17.

«Abbiamo perso in maniera netta contro una squadra al nostro stesso livello e la colpa è solo nostra- dice il presidente Gianluca Maltoni – non si può entrare in campo con questa mentalità, della squadra che ha giocato col cuore la scorsa giornata contro il 2 Agosto Bologna oggi non si è vista neanche l’ombra. Con il 2020 qualcosa dovrà cambiare».

Ora il campionato di A2 si ferma per le festività natalizie, la prossima partita sarà il 12 gennaio alle 18 in casa contro il Bologna United, prima giornata del girone di ritorno.

