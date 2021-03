Pallamano Chiaravalle, pari in extremis nonostante le assenze

CHIARAVALLE – Grandi emozioni e pareggio all’ultimo secondo per una Pallamano Chiaravalle in emergenza nell’ultima giornata del campionato di A2: contro il Lions Teramo, nella sesta di ritorno, finisce 18-18 dopo una partita in salita giocata punto su punto al cospetto di una delle favorite della vigilia di stagione.

Primi a segnare i teramani, poco dopo raggiunti grazie alla prima rete chiaravallese firmata da Russo. L’azione del primo tempo prosegue in sostanziale parità fino allo spettacolare gol coast to coast di Vichi che, tirando dalla difesa verso la porta avversaria scoperta, mette per la prima volta i chiaravallesi in vantaggio per 6-5.

Bastano però 5’ di incertezza dei marchigiani per far andare gli abruzzesi a +3. Tutto da rifare per la banda di mister Cocilova, che non riesce a ricucire lo strappo e chiude la prima frazione sul 9-12.

Nel secondo tempo Chiaravalle scende in campo più determinata che mai e, grazie alle molteplici parate di Ballabio, recupera da subito terreno. Il capitano Rumori, solitamente una certezza in difesa, è inarrestabile anche in attacco e con una tripletta porta Chiaravalle da 11-14 al 14 pari. Subito dopo contropiede per Tanfani, tornato in rosa da poche settimane, che mette a segno la rete del 15-14 riportando di nuovo i biancoblu in vantaggio.

Nell’ultimo quarto Teramo riprende il controllo del match arrivando a 60 secondi dalla fine con ben due gol di vantaggio. Ancora una rete di Tanfani mette Chiaravalle a -1 ed è qui che accade l’imponderabile: il numero 9 del Teramo Toppi ostruisce una rimessa in campo per Chiaravalle a 15 secondi dalla fine; l’arbitro non ha dubbi e punisce con cartellino rosso diretto e rigore per la squadra di casa; Santinelli va alla linea dei 7 metri e non sbaglia, mette in rete il sesto gol giornaliero e assicura il pareggio ai suoi.

«É stata molto combattuta – dice Santinelli alla fine- noi venivamo da una brutta prestazione con Sassari e il morale non era alto. Sapevamo di poter contenere il loro attacco ma il vero problema sarebbe stato affrontare la loro difesa, tra le migliori di A2 mentre noi siamo i meno prolifici. Il risultato finale credo sia giusto per quello che si è visto in campo»

Per il tecnico Cocilova: «Grande risultato. I miei ragazzi hanno giocato da squadra e al meglio nonostante le defezioni per infortunio e motivi di lavoro. Grande partita del capitano Rumori. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto per questa partita, ma, dovendo essere onesti, dico che se avessero fischiato contro di noi lo stesso rigore negli ultimi 10 secondi non l’avrei presa bene».

Chiaravalle osserverà un turno di riposo nella prossima settimana di campionato di A2 e ritornerà in campo domenica 4 aprile in casa contro il Modula Casalgrande.