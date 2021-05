Pallamano Chiaravalle, doppia gioia di fine stagione

Vincono i ragazzi nel derby con Camerano che chiude il campionato e salgono in alto come mai; le ragazze battono Grosseto e ora resta loro solo il recupero in trasferta di Oderzo

CHIARAVALLE – La Pallamano Chiaravalle chiude la stagione di A2 con la doppia gioia del successo sia maschile sia femminile nell’ultimo appuntamento dell’annata. In casa vincono le ragazze 30-22 contro Solari Grosseto e i ragazzi 25-21 contro Camerano nel derby.

Nella sfida maschile le maggiori scintille, con Chiaravalle sempre in vantaggio, pronta a gestire gli assalti di un Camerano mai troppo lontano dal pareggio. La squadra di Cocilova comincia bene con Brutti, Santinelli e Ballabio protagonisti della prima frazione di gioco, che si conclude 11-9. Nella ripresa partita più fisica, lo stesso Brutti verrà espulso. Proprio in quel momento, al 33’, Chiaravalle si ritrova in campo 4 contro 7. Incredibilmente non solo non subisce gol ma riesce a incrementare il suo vantaggio temporaneo grazie al terzino Vichi, che si carica sulle spalle squadra e responsabilità di uscire dall’impasse.

Vichi in azione

Una volta superata questa fase, la Pallamano Chiaravalle veleggia verso una grande e storica vittoria per 25-21 nel derby in A2. Entrambe sono scese in campo fortemente rimaneggiate ma un derby è sempre un derby e Chiaravalle può dire di aver onorato la partita, i tifosi, lo staff ed i giocatori stessi concludendo questo campionato con 17 punti, mai così tanti in A2.

«Guardandoci indietro ci sembra incredibile – il commento della dirigenza chiaravallese- le difficoltà per riuscire a finire la stagione sono state enormi e vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor, i giocatori che si sono avvicendati sul campo, gli allenatori ed i tesserati che ci hanno aiutato durante tutto l’anno».

Euforia anche per la A2 femminile che chiude la stagione ufficiale – manca solo un recupero- con una vittoria netta, 30-22 contro Solari Grosseto. Il match, mai davvero in discussione, ha messo in luce il valore crescente della rosa di coach Fradi, con Martina Lombardelli top scorer di giornata con otto reti.

«Siamo riuscite a portare a casa un’altra partita non semplice, ma nemmeno impossibile. Sapevamo di credere in questa vittoria e, nonostante gli errori dovuti alla stanchezza, abbiamo assicurato il risultato. Ora testa al recupero contro Oderzo, sperando di chiudere con altri due punti», è il commento di Sara Simonetti, autrice di due gol.

Alle chiaravallesi rimane da giocare solo la partita di recupero in trasferta contro Musile Oderzo, domenica 23 maggio alle 17.30. Con Oderzo a 10 punti e Chiaravalle a 9 si prospetta la concreta possibilità di sorpasso in classifica, così da aggiungere un’altra piccola soddisfazione a questo campionato già molto ricco di motivi per esultare.