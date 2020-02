La Pallamano Camerano vede più vicina la salvezza dopo Firenze

CAMERANO- Reduce dal 21-25 maturato nella tana della Fiorentina, la Pallamano Camerano ha messo nel radar l’obiettivo salvezza. Per garantirsi la matematica permanenza nel campionato di serie A2, i gialloblu hanno bisogno di pochi punti ma necessitano di continuità. Lo ha spiegato bene coach Sergio Palazzi analizzando la vittoria esterna:

«Una vittoria importantissima, maturata in trasferta e che ci avvicina ancora di più alla salvezza che dista solamente una lunghezza – commenta coach Sergio Palazzi – Una partita molto equilibrata: nel primo tempo non siamo riusciti a scavare il solco per alcuni errori banali in seconda fase ed in difesa abbiamo sofferto Paoli. Nel secondo tempo siamo andati bene in difesa, anche se ci è mancato l’istinto del killer per chiudere il match: sul 17-18 potevamo allungare ed invece ci siamo ritrovati sotto di 1. Poi abbiamo ripreso a difendere bene e ci siamo ricompattati, trovando i gol che ci hanno portato alla vittoria. Un successo pesante, ora pensiamo a raggiungere questa salvezza».