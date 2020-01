Pallamano, per il Camerano c’è la trasferta nella tana dell’Ambra

CAMERANO- È pronta ad iniziare il suo 2020 la Pallamano Camerano, in lotta per le posizioni d’alta classifica della serie A2. Con quindici punti all’attivo i gialloblu scalpitano per ripartire allo stesso modo. Il primo ostacolo del nuovo anno sarà l’Ambra, formazione da prendere con le dovute cautele. Le parole della vigilia, in questo caso, sono state affidate ad Emanuele d’Agostino tra i più positivi nella prima parte di stagione:

«Abbiamo voglia di vincere perchè vogliamo riscattarci nel pareggio conseguito nell’ultima gara di campionato. Poi l’Ambra all’andata ci ha battuto di tre gol e, a mio avviso, per il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi credo che abbiamo molte possibilità di fare bene. Possiamo provare a fare un’ottima partita, inoltre siamo staccati di due lunghezze da loro e vincere significherebbe agganciarli in classifica».

Le due squadre scenderanno in campo domani, sabato 11 gennaio alle 18 al Palasport Pacetti di Poggio a Caiano. Dirigeranno l’incontro Massimiliano De Marco e Giuseppe Carcea.