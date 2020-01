La Pallamano Camerano cade con l’Ambra nella prima del 2020

I gialloblu di coach Sergio Palazzi (guidati in panchina nell'occasione da Campana) sono caduti nel primo impegno ufficiale del nuovo anno. I motivi sono da ricercare in tre elementi precisi finiti nell'analisi del KO

CAMERANO- La pesante sconfitta della Pallamano Camerano, nel primo impegno ufficiale del 2020, ha aperto qualche riflessione in casa gialloblu. Nel 31-23 maturato nella tana della Pallamano Ambra, primo ostacolo del girone di ritorno, sono emersi alcuni limiti di questa squadra che coach Sergio Palazzi (sostituito in panchina da Davide Campana per via dell’impegno con la Nazionale) dovrà correggere nella seconda parte di stagione.

La partenza fiammante dei padroni di casa, l’assenza di Badialetti e la qualità della compagine di casa di coach Cavicchiolo sono stati gli elementi risultati determinanti ai fini del risultato finale. I gialloblu, in una giornata non certo positiva, hanno comunque fatto vedere cose interessanti non riuscendo tuttavia a ricucire gli strappi che si erano formati. Bisognerà lavorare sulla tenuta e sulla personalità per riprendere un cammino che, nella prima parte di campionato, era stato di altissima classifica.