Pallamano Camerano, il rinvio con la Fiorentina consente un primo bilancio

La pausa forzata per via di alcune positività tra i toscani ha permesso alla truppa di coach Davide Campana di analizzare il più che soddisfacente avvio di stagione

CAMERANO – Il rinvio dello scorso weekend contro la Fiorentina, a causa di alcune positività tra i toscani, ha consentito alla Pallamano Camerano un primo bilancio di questo avvio nel campionato di Serie A2. I gialloblu di coach Davide Campana sono partiti benissimo segnalandosi, senza dubbio, tra le principali rivelazioni del campionato. Il pareggio ottenuto nella tana del Secchia Rubiera, inoltre, va considerato un autentico gioiello specie perchè arrivato al cospetto di un avversario forte e costruito per vincere.

«Mi spiace per il rinvio della partita contro la Fiorentina che si sarebbe dovuta giocare a casa nostra, ma dobbiamo adeguarci tutti a questi che sono rigidi protocolli perchè ne vale della salute nostra e di tutto lo sport – ha commentato coach Campana – Un peccato perché veniamo da una striscia di risultati positivi e di altrettante prestazioni sul campo, confermata dall’ultima trasferta a Rubiera, dove abbiamo creduto fino all’ultimo di arrivare alla vittoria».

Per il futuro la strada è tracciata. In casa Pallamano Camerano la priorità è quella di dare continuità a prestazioni e risultati nella speranza di continuare a togliersi delle belle soddisfazioni in campionato: «Sfrutteremo questo periodo di pausa soprattutto a livello mentale, di concentrazione oltre che di preparazione fisica, per arrivare pronti e carichi per la prossima trasferta di Parma».