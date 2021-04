Pallamano, il Camerano rimedia una sconfitta nella tana del Teramo

TERAMO- Brutta battuta d’arresto per la Pallamano Camerano che, nell’ultima trasferta di Teramo, ha rimediato un 27-24 che allenta le ambizioni d’altissima classifica. Nonostante una buonissima prova, la compagine guidata da coach Davide Campana è stata costretta ad arrendersi dinanzi al maggior cinismo degli avversari capaci di concretizzare nel migliore dei modi le occasioni capitate.

«Uno stop contro una diretta concorrente per il terzo posto – commenta Campana – Ci può anche stare la sconfitta anche se siamo molto amareggiati perché abbiamo subito molti gol su situazioni che avevamo preparato. Comunque siamo soddisfatti che ci siamo giocati la partita per 60 minuti e non abbiamo mai mollato. Abbiamo un po’ snaturato il nostro gioco perché non abbiamo fatto il gioco veloce, vista la panchina più corta causa infortuni, ma questa non è una scusante. Probabilmente dobbiamo scendere in campo sapendo che le tendenze degli avversari sono importanti e dobbiamo giocare su quelle. Era una partita che potevamo portare a casa tranquillamente, come si poteva perdere, ma credo che a volte le sconfitte siano utili per fare esperienza e crescere. Mancano due partite alla fine del campionato e non dobbiamo abbassare la concentrazione per portare a casa più punti possibili».

LIONS TERAMO – PALLAMANO CAMERANO 27-24 (11-9 pt)

LIONS TERAMO: Camaioni 2, Cinelli 6, Ciutti, Collevecchio, De Angelis, De Ruvo 3, Di Battista, Forlini, Giampietro 11, Macrone, Michini, Morale 1, Murri 2, Reginaldi, Toppi 1, Valeri 1 All. Fonti

PALLAMANO CAMERANO: Badialetti 2, Baldoni, Bilò 5, Boccolini 1, Casavecchia, Covali 5, Grilli 5, Marinelli 4, Osimani, Sanchez, Scandali 2, Selmani, Vagnoni All. Campana

Arbitri: Cardone C. e L.