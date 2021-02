Pallamano, Camerano non si ferma più e resta saldo in vetta alla classifica

CAMERANO- Non può che godersi il momento la Pallamano Camerano sempre più capolista della Serie A2. I gialloblu, con il successo per 31-16 sul Bologna United, si mantengono sempre più in vetta alla classifica forti delle sette vittorie consecutive che li hanno visti protagonisti nell’ultimo periodo.

«Vedendo il risultato potrebbe sembrare una partita che abbiamo vinto agevolmente mentre in realtà non è stato così – ha commentato il vice allenatore gialloblu Matteo Bellotti –. Nei primi venti minuti non abbiamo giocato al meglio, merito anche del Bologna United, e non abbiamo trovato la quadra in seconda fase e prima fase, forzando qualche giocata. Poi negli ultimi dieci minuti del primo tempo ci siamo distanziati di 3-4 gol che ci hanno dato fiducia e poi nella ripresa siamo riusciti a giocare meglio. Come sempre buono anche l’apporto dei nostri giovani: Marotta è entrato negli ultimi giri di lancette facendo delle belle parate, mentre Bilò ha fatto un’ottima partita, con molto ordine in campo. Abbiamo dato spazio a tutti e sono andati a rete quasi tutti, e questo è un dato importante perchè significa che la squadra c’è».

PALLAMANO CAMERANO – BOLOGNA UNITED 31-16 (16-10 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 4, Baldoni 2, Bilò 3, Boccolini, Covali 1, D’Agostino 7, Gardi, Grilli 5, Manfredi 6, Marinelli, Marotta, Sanchez, Scandali 3, Selmani All. Bellotti

BOLOGNA UNITED: Abbassi, Bogdan 1, Cattabriga, Ciacco 1, Cumbo 2, De Giuseppe, Fioretti, Marabini 3, Minelli, Panetti, Quattromini, Severino, Sgarella 4, Sidibe E., Sidibe I. 4, Simiani 1 All. Melis

Arbitri: Doronzo Marco – Ciapetti Davide