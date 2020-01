Pallamano, Camerano piega Chiaravalle e vola in classifica

CAMERANO – 22-21. Da brividi, palpitante. Dal primo all’ultimo minuto. Alla fine il derby del campionato di pallamano di serie A2 se l’è preso il Camerano che ha rispedito i dirimpettai del Chiaravalle indietro a mani vuote. I gialloblu, che continuano a navigare nelle zone d’alta classifica, hanno saputo sfruttare i momenti chiave della partita lasciando, nel finale, solo le briciole agli avversari. Un capolavoro di cinismo e lucidità in un match dove lo stesso Chiaravalle, per larghi tratti, ha dato l’impressione di poter aggiudicarsi la vittoria. Questo il commento di coach Sergio Palazzi.

«Siamo partiti molto bene poi nel momento in cui dovevamo chiudere la partita ma per varie cause, tra cui anche le diverse interruzioni, non ci siamo riusciti e questo è stato un po’ un problema. Siamo ripartiti bene nella ripresa poi abbiamo attaccato male la loro 5-1. Sono contento dei più giovani, che hanno giocato quasi da veterani non sembrando dei 17enni, e nel finale abbiamo chiuso con due 2002 in campo: questo conferma che stiamo lavorando bene nel settore giovanile. Potevamo vincerla meglio ma era importate per la salvezza ottenere questi due punti».

PALLAMANO CAMERANO – PALLAMANO CHIARAVALLE 22-21 (12-9 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Bilò 2’ Boccolini, Brilli, Casavecchia, Covali 6, D’Agostino 3, Gardi 3, Grilli 4, Marinelli T., Marinelli G. 1, Osimani, Recanatini, Sanchez, Scandali 2, Giambartolomei All. Palazzi

PALLAMANO CHIARAVALLE: Albanesi 1, Ballabio, Braconi, Brutti 1, Ceresoli S. 1, Ceresoli M., Cognini 1, Silvestri, Matjiasevic 4, Medici, Rumori 1, Russo 4, Santinelli 6, Tanfani 1, Vicini, Mulinelli All. Cocilova

Arbitri: Passeri – Rinaldi