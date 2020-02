Pallamano Camerano, Palazzi: «Peccato aver perso in casa nostra»

CAMERANO- Una brutta sconfitta per la Pallamano Camerano (serie A2) nell’ultimo turno di campionato. Il 19-21 con cui i gialloblu si sono arresi al Bologna United li ha rallentati in ottica playoff facendo emergere i limiti attuali della squadra. Coach Sergio Palazzi, con la sua solita razionalità, ha analizzato lo scivolone interno rimarcando proprio l’essere caduti tra le mura amiche:

«La differenza in questa partita l’hanno fatta i tiri che sono entrati. Nel nostro caso è stato bravo El Hayek ad ipnotizzare i nostri giocatori, e dovevamo fare meglio in certe situazioni. Abbiamo reagito alla sconfitta contro il Verdeazzurro anche se c’è il rammarico per aver perso una partita casalinga, in cui con maggior cattiveria al tiro poteva avere un esito diverso. Siamo tornati a difendere come nostro solito, limitando Zanutto, però come detto abbiamo sbagliato qualche tiro di troppo che ci ha condannato alla fine».