Pallamano Camerano, Palazzi: «Non si può giocare con questa superficialità»

CAMERANO- La pesante sconfitta subita dalla Pallamano Camerano per mano della Verdeazzurro Sassari ha un po’ ridimensionato le ambizioni di gloria gialloblu. Nel 24-33 conclusivo sono emersi i limiti della formazione di coach Sergio Palazzi che ha subito, per larghissimi tratti, l’iniziativa della formazione sarda. Il tecnico, deluso per la prestazione, ha usato parole forti per descrivere l’andamento della gara, allargando il focus nei momenti in cui sono stati commessi gli errori decisivi:

«Dovevamo reagire e mostrare il nostro orgoglio perchè si può perdere a casa nostra ma con un certo tipo di determinazione e reazione che oggi non si è vista. Le ripartenze del Verdeazzurro ci hanno fatto male, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo perso tredici palloni e su queste situazioni ci hanno spesso punito».

Palazzi ha poi insistito sugli sbagli, soprattutto in fase di costruzione, da parte della sua squadra: «Non è solo questa la chiave di lettura della partita perchè non si può giocare con questa superficialità nella gestione della palla. Abbiamo sbagliato troppe palle in seconda fase e quando perdi palla in seconda fase è un attimo a subire gol».