Pallamano, il Camerano interrompe la serie e cade al cospetto di un ottimo Carpi

I gialloblu cedono dinanzi alla formazione emiliana che gioca meglio per ampi tratti della gara. Il commento nel dopopartita di coach Davide Campana applaude la prova avversaria

CAMERANO- Conosce il sapore amaro della sconfitta la Pallamano Camerano che, tra le mura amiche, cede 24-34 dinanzi ad un ottimo Carpi. Si tratta di uno scivolone dopo una lunghissima serie positiva che adesso non dovrà minare le certezze acquistate nel corso del tempo. Un applauso agli emiliani capaci di imporsi in ampi tratti del match al cospetto della capolista del campionato.

SALA STAMPA

Davide Campana (coach Pallamano Camerano): «Complimenti al Carpi perchè ha fatto un’ottima partita. Credo che loro, insieme al Secchia Rubiera, siano tra le migliori squadre del girone. Abbiamo chiuso con 10 gol di passivo ma credo che tra noi e loro ce ne siano di meno. Questo passivo è frutto probabilmente della nostra preparazione della partita: sapevamo che Carpi può contare su un’ottima difesa, e due grandi portieri, quindi abbiamo cercato di impostare la partita tutta nel gioco veloce. Un po’ di inesperienza ed un po’ di stanchezza ci hanno fatto perdere qualche pallone di troppo, ed i nostri avversari ci hanno fatto male. Carpi ha corso quando doveva correre ed in quarta fase ci hanno fatto male perchè hanno giocatori di estrema qualità ed i loro portieri sono stati decisivi. Ho detto comunque ai ragazzi che non potevamo perdere meglio: l’assenza di D’Agostino non è pesata, visto che Bilò e Giambartolomei l’hanno sostituito a dovere, è ovvio che queste partite devono farci crescere tanto ed oggi ci è servita da esperienza, visto che i ragazzi hanno interpretato bene la sfida».

PALLAMANO CAMERANO – CARPI 24-34 (14-19 pt)

CAMERANO: Badialetti 2, Baldoni, Bilò 2, Boccolini, Covali 6, Gardi 4, Giambartolomei 1, Grilli 4, Manfredi, Marinelli 3, Osimani, Sanchez, Scandali 1, Selmani 1 All. Campana

CARPI: Beltrami 2, Ben Hadj, Bonacini Boni, Carabulea, Ceccarini 5, D’Angelo 3, Grandi 5, Jurina, Lamberti, Malagola 6, Pieracci 5, Serafini 1, Soria 6, Usilla 1, Vastano All. Serafini

Arbitri: Ciotola – Romana