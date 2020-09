Pallamano Camerano, coach Campana: «Sono contento delle risposte dei ragazzi»

CAMERANO – Segnali positivi dal precampionato della Pallamano Camerano, sempre più in condizione in vista del prossimo torneo di Serie A2. I gialloblu di coach Davide Campana hanno ottenuto due vittorie nel triangolare disputato con Chiaravalle e Teramo, avversari comunque indicativi nell’ottica di una preseason. Questo il commento del tecnico.

«Sono arrivate due vittorie dobbiamo ancora lavorare, sotto diversi aspetti. Nella prima partita contro Chiaravalle non siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento mentale, e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare; al contrario contro Teramo siamo partiti con il piglio giusto, trovando il break del 7-0 fin da subito che ha incanalato la gara nei binari giusti».

E ancora, tracciando una sorta di bilancio: «Fa piacere iniziare il precampionato con tre successi, dove ho ottenuto comunque buone risposte da tutti gli effettivi, anche i più giovani, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo avuto due lievi infortuni per Selmani e Badialetti ma sono già recuperati: in questo weekend forse faremo un test in famiglia in vista della prima di campionato».