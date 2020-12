Pallamano Camerano, coach Campana: «Felici della vittoria con il Tavarnelle»

Dopo il successo di misura (21-22) con il Tavarnelle è salito l'entusiasmo in casa gialloblu. A raccontare il momento è stato il tecnico che ha già fissato i prossimi obiettivi

CAMERANO – La vittoria di misura della Pallamano Camerano ai danni del Tavarnelle, maturata con il risultato di 21-22, ha soddisfatto e non poco coach Davide Campana. I gialloblu, tra i migliori in questo inizio di stagione di Serie A2, stanno dimostrando partita dopo partita il loro valore lasciando intravedere ampi margini di miglioramento.

«Siamo felicissimi dei due punti conquistati – ha esordito il tecnico cameranese – Sono due punti pesantissimi dopo una gara che sarebbe potuta finire in un modo o in un altro. A mio avviso nessuna delle due squadre ha espresso il suo miglior gioco ma è importante aver ottenuto questi due punti. Eravamo anche un po’ rimaneggiati, con Badialetti e Gardi non al 100%, ma siamo stati bravi a tenere botta alla squadra avversaria che è veramente di una grande qualità individuale, tra le prime del campionato».

La tabella di marcia è ben scandagliata in casa gialloblu: «Adesso festeggiamo perché è una grande vittoria da celebrare per tutta la Pallamano Camerano, società, giocatori e staff tecnico. Ci godiamo questo successo e cominciamo a preparare il derby nel migliore dei modi possibili, con la sfida contro la Fiorentina nel mezzo. In passato abbiamo perso alcune partite di un gol e sembrava quasi una stregoneria, invece quest’anno i ragazzi sono riusciti a trovare la giusta mentalità nei finali e così abbiamo vinto anche le partite di un gol».

TAVARNELLE – PALLAMANO CAMERANO 21-22 (10-10 pt)

TAVARNELLE: Borgianni 5, Calosi A, Calosi L., Ciani, Magnani, Panti, Pelacchi, Petrangeli 1, Pichardo 3, Provvedi F. 6, Provvedi L. 5, Silei, Singh 1, Varvarito, Vermigli, Vucci All. Pelacchi

PALL. CAMERANO: Antonelli, Badialetti 1, Baldoni, Bilò 3, Boccolini, Covali 3, D’Agostino 1, Gardi 3, Grilli 6, Manfredi, Marinelli 3, Marotta, Sanchez, Scandali, Selmani All. Campana

Arbitri: Calascibetta Massimo – Vizzini Angelo