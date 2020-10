Pallamano Camerano, coach Campana: «Dobbiamo ancora lavorare molto»

CAMERANO – Non si fida della vittoria Davide Campana, che ha invitato la sua Pallamano Camerano a continuare sulla strada del lavoro e dell’abnegazione.

Nonostante il 27-16 casalingo rifilato all’Ambra, dopo un primo tempo chiuso sul 13-7, il tecnico gialloblu ha rimarcato il mancato cinismo dei suoi colpevoli di aver tenuto troppo in gara un avversario apparso rinunciatario sin dai primi minuti: «È’ stata una partita più dura del previsto – commenta coach Davide Campana -; complimenti all’Ambra ma dobbiamo essere più bravi ad ammazzare le gare un po’ prima, specialmente contro squadre alla nostra portata. Abbiamo sbagliato troppi tiri e questo è un aspetto da migliorare. Non è stato un match negativo perché i due punti sono arrivati però dobbiamo ancora lavorare molto per poterci giocare la parte alta della classifica».

Tra gli aspetti positivi ci sono sicuramente la prima rete in A2 di Edoardo Francelli, proveniente dall’U17, e la bella prova del giovanissimo portiere Leonardo Vagnoni: «Sono felice di queste nuove leve che stanno salendo dal settore giovanile» ha concluso Campana.

PALLAMANO CAMERANO – AMBRA 27-16 (13-7 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 5, Bilò 1, Boccolini, Covali 4, D’Agostino 3, Francelli 1, Gardi 1, Giambartolomei 5, Grilli 2, Manfredi 1, Marinelli 1, Sanchez, Scandali 1, Selmani 2, Vagnoni All. Campana

AMBRA: Allodi 4, Ballerini, Ciabatti, Francalanci 2, Giovannelli 3, Gradi 2, Grassi, Liccese 4, Mocelin, Nozzoli, Randis 1, Vannini A, Vannini M. All. Cavicchioli Carnasciali

Arbitri: Ciotola – Marcelli