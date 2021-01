Pallamano, Camerano battezza il 2021 con un netto successo sul Nuoro

CAMERANO – Prosegue il viaggio nelle zone d’alta classifica della Serie A2 per la Pallamano Camerano. I gialloblu di coach Davide Campana, nel primo incontro ufficiale del 2021, hanno piegato 43-27 il Nuoro evidenziando una nettissima superiorità sotto tutti i punti di vista. Rotazioni ampie e risposte positive a trecentosessanta gradi per i cameranesi che si confermano anche in questa occasione l’assoluta rivelazione del campionato.

«È sembrato un po’ di rivedere la partita contro Chiaravalle – commenta Campana – I nostri avversari tenevano i ritmi bassi all’inizio e siamo partiti un po’ contratti, poi ci siamo sciolti ed abbiamo giocato molto in gioco veloce. I 43 gol sono un buon bottino e per la prima volta riusciamo a mettere tanti gol tra noi ed i nostri avversari. Lo avevo chiesto ai ragazzi di non avere fretta ma di mettere un buon passivo tra noi e loro, che erano un po’ rimaneggiati. Siamo stati bravi ad approcciare bene la partita e poi sono molto contento del fatto di aver avuto risposte positive da tutti i giocatori chiamati in causa. Praticamente abbiamo giocato con due formazioni ben divise, in cui tutti hanno giocato 30′, e la formazione più giovane ha risposto molto bene. E’ importante, che in partite più abbordabili, i ragazzi del settore giovanile facciano esperienza per il futuro».

PALLAMANO CAMERANO – NUORO 43-27 (22-12 pt)

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli, Badialetti 4, Baldoni 6, Bilò 2, Boccolini 6, Covali 3, D’Agostino 5, Gardi 2, Grilli 4, Manfredi 2, Marinelli 5, Marotta, Sanchez, Scandali 3, Selmani 1 All. Campana

NUORO: Carta 10, Catte 1, Fadda, Hrincu 2, Maddanu 1, Orsini 5, Santaniello, Schirru, Seddone 8, Serra All. Catte

Arbitri:Rhim Bilel – Id-Ammou Ismail