Pallamano, il Camerano aspetta il Tavarnelle senza i suoi tifosi

I gialloblu di coach Palazzi disputeranno la partita di domenica 8 marzo a porte chiuse come imposto dalle misure per il contenimento del coronavirus. Le parole che indirizzano alla gare sono quelle di Leonardo Grilli

CAMERANO- Pallamano Camerano – Tavarnelle, in programma per domenica pomeriggio alle 18 al Palazzetto di Camerano si disputerà a porte chiuse in seguito alle disposizioni riguardanti l’emergenza Coronavirus. In questo insolito scenario, i gialloblu di Sergio Palazzi cercheranno punti importanti per migliorare, a salvezza acquisita, la propria classifica:

«Sicuramente sarà una partita ricca di interesse – spiega il gialloblu Leonardo Grilli – Il Tavarnelle è un’ottima squadra, giocano abbastanza bene grazie alla forza del collettivo. Giochiamo senza il nostro pubblico che è un fattore aggiunto, però abbiamo raggiunto la salvezza. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto però vogliamo migliorare la nostra posizione di classifica».

Dirigeranno l’incontro Rhim Bilel e Id-Ammour Isamil. Prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della società gialloblu.