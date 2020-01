Pallamano, a Camerano arriva il Verdeazzurro Sassari

CAMERANO- Obiettivo continuità. La Pallamano Camerano di coach Sergio Palazzi, dopo il successo ottenuto nel derby con il Chiaravalle, vuole proseguire nella striscia positiva per scalare in alto la classifica della serie A2. Per farlo i gialloblu, sabato 1 febbraio, alle 17, al Palasport di Camerano, dovranno prendersi lo scalpo della Verdeazzurro Sassari reduce dal pareggio con la Santarelli Cingoli. I sardi sono in corsa per i playoff e meritano la massima attenzione. È di questo avviso anche Daniel Selmani che ha parlato alla vigilia della gara:

«Il Verdeazzurro sta facendo un bel campionato contro di loro abbiamo uno storico leggermente negativo, con alcune partite perse di poco, e questa sarà la partita in cui vogliamo rifarci. Sicuramente i nostri avversari arriveranno molto carichi, ben preparati sul nostro attacco e sulla difesa, che li ha messi in difficoltà. La dobbiamo giocare al massimo e ci stiamo preparando bene, anche mentalmente. Dobbiamo cercare fin da subito di indirizzare la sfida a nostro favore, grazie alla nostra grinta, e tenere alto il ritmo per 60 minuti. Chiediamo come sempre il supporto del pubblico, che ci aiuta in queste partite, ma dovremo cercare di esser più incisivi in attacco»