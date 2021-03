CASALGRANDE – Un 21-32 nella tana della Modula Casalgrande e un enorme volo in classifica per la Pallamano Camerano. Non poteva chiedere di più al suo weekend la formazione gialloblu di coach Davide Campana capace di imporsi in un campo sempre ostico grazie ad una prova di carattere e attenta, dove è emerso ancora una volta l’invidiabile stato di forma dell’intera compagine. Gli obiettivi nobili sono alla portata per una squadra che sta crescendo settimana dopo settimana e che, come si può intuire dalle parole di coach Davide Campana, presto raggiungerà il suo top di forma.

Davide Campana (coach Pallamano Camerano): «Sono molto soddisfatto di questa prestazione. Abbiamo difeso molto bene. In attacco all’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica, poi abbiamo sistemato un po’ di cose ed abbiamo trovato delle realizzazioni facili. Abbiamo dato rotazione a tutti e quasi tutti gli effettivi sono andati a rete. Molto bene i giovani Vagnoni, alla prima apparizione in A2 è andato due volte a rete, ed Antonelli, prima rete per lui in A2, così come molto bene anche la coppia di portieri Sanchez – Osimani che hanno ripetuto un’ottima prestazione. Bilò ha giocato da titolare ed è andato bene, come in generale tutta la squadra. Abbiamo applicato il piano partita alla perfezione e questo ha pagato, grazie all’ottimo lavoro di tutto lo staff tecnico in settimana. Nonostante alcune assenze continuiamo ad esprimere un’ottima pallamano ed andare sopra i 30 gol è un ottimo risultato per noi. Fa piacere essere in cima alla classifica e vogliamo rimanerci. Complimenti ai ragazzi che si allenano sempre con grande dedizione in settimana ed essere professionali è diventato ormai la normalità».

MODULA CASALGRANDE – PALLAMANO CAMERANO 21-32 (9-13 pt)

MODULA CASALGRANDE: Aldini, Caprili, Ferrari, Galopin 2, Giubbini 1, Id Ammou 1, Lamberti 10, Lenzotti 2, Prandi, Prodi 2, Ravaglia, Rondon, Strozzi, Toro 1 All. Fiumicelli

PALLAMANO CAMERANO: Antonelli 1, Badialetti 4, Baldoni 1, Bilò 5, Boccolini, Covali 4, Grilli 6, Manfredi 1, Marinelli 6, Osimani, Sanchez, Scandali 1, Selmani 1, Vagnoni 2 All. Campana

Arbitri: Bassan – Riello