Serie B, inizio in trasferta e con derby per l’Aurora Basket

La The Supporter Jesi sarà sul campo di Montegranaro per la prima giornata del 3 ottobre. L'intero calendario sarà però svelato dalla Lnp il 13 agosto. Ecco il programma del precampionato

JESI – Esordio in trasferta e con derby, sul campo della Sutor Montegranaro: è il debutto che la prima giornata del nuovo campionato di basket di Serie B, girone C, ha riservato il prossimo 3 ottobre alla The Supporter Aurora Jesi. Oggi la Lnp ha reso noti i turni iniziali dei quattro gruppi, rimandando al pomeriggio di domani 13 agosto la diffusione dell’intero calendario.

L’Aurora sarà dunque di scena a Montegranaro. Quanto alle altre marchigiane, partono in trasferta anche Ancona, a Faenza, e Civitanova, a Giulianova. Senigallia scatta in casa contro Roseto. Completano il quadro Sebastiani Rieti- Rimini, Teramo- Ozzano, Luiss Roma- Npc Rieti e Imola – Cesena.

Per tutte il primo atto ufficiale di stagione sarà quello di Supercoppa: nei quarti del 12 settembre, in gara secca e a eliminazione diretta, doppio derby Ancona- Civitanova e Senigallia- Jesi in casa della migliore classificata dello scorso torneo. Unica a uscire dai confini regionali Montegranaro, impegnata a Rimini. Completa il girone B Cesena- Imola: da ciascuno degli otto raggruppamenti uscirà (semifinali il 15 settembre, finale il 19) la qualificata alla final eight del 24-26 settembre. Gli accoppiamenti di semifinale metteranno contro le vincenti di Rimini- Montegranaro e Senigallia -Jesi da una parte e di Ancona-Civitanova e Cesena-Imola dall’altra.

L’Aurora, che si radunerà giovedì prossimo 19 agosto, ha intanto reso noto il programma delle amichevoli. Il 28 agosto visita alla Luciana Mosconi di Piero Coen e dell’ex Quarisa al PalaScherma di Ancona, il 1 settembre confronto al Pala Triccoli con il Bramante Pesaro e il 4 settembre ricambio di cortesie con la Mosconi ospite a Jesi.

Dopo la Supercoppa, amichevole il 22 settembre a San Benedetto. Prima del via al campionato, in allestimento due amichevoli con club di categoria superiore ancora da confermare.