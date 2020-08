La guardia/ala Denis, ultimo acquisto biancoblù, è figlio di Teoman (ex Fortitudo Bologna, Trieste e Udine) e fratello di Amar e Mirza che giocano in A1 e A2

FABRIANO – Allestimento completato. La Ristopro Fabriano ha inserito l’ultimo “tassello” nell’organico che disputerà il prossimo campionato di serie B di basket, al via il 15 novembre.

Si tratta dell’esterno Denis Alibegovic, classe 1999, 195 centimetri. Dopo Jona Di Giuliomaria, dunque, ecco arrivare in biancoblù un altro “figlio d’arte”. Denis, infatti, è il terzo figlio di Teoman Alibegovic, grande ex giocatore sloveno, tante volte avversario del “fu” Fabriano Basket in serie A2 e A1 tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila.

Ruolo diverso tra padre e figlio (Teoman era un’eccellente ala/pivot, che tra l’altro salvò la Fortitudo Bologna dalla retrocessione in B1 nel 1993 in uno storico “spareggio” con Reggio Emilia; Denis è una guardia/ala con grandi potenzialità reduce da un’esperienza tedesca al Bayern Monaco), ma se, come si dice, “il nome è una garanzia”, allora coach Lorenzo Pansa ha di che essere soddisfatto per questo acquisto. Basti pensare anche che i fratelli maggiori Amar (classe 1995) e Mirza (1992) giocano rispettivamente in A1 (Virtus Bologna) e A2 (Torino).

Alla Stella Azzurra Roma, dove è cresciuto cestisticamente, Denis Alibegovic ha giocato con Todor Radonjic, che ora ritrova a Fabriano.

Questa, in definitiva, la rosa della Ristopro Fabriano per la stagione 2020/21.

Quintetto: Merletto, Marulli, Scanzi, Radonjic, Garri.

Panchina: Di Giuliomaria, Paolin, Alibegovic, Papa, Hajrovic.

Allenatore: Pansa

Vice allenatore: Aniello.