Pallacanestro Jesi e Unione Basket 2010, “matrimonio” in Comune. Stronati, PJ: «Progetto avanti, magari in un’altra categoria»

JESI – «Il progetto Pallacanestro Jesi, un progetto di Jesi e per Jesi e che non è alternativo ad alcuno, va avanti. E d’altro canto se quest’anno, per un campionato di DR1, abbiamo sempre avuto a seguirci in casa 250, 300 persone, significa che un interesse c’è e che non si può che guardare avanti. È normale quindi che tutto sia in divenire. Se quest’anno abbiamo fatto una categoria, il prossimo speriamo di farne…. un’altra». Così il presidente di Interporto Marche Massimo Stronati, nella sua veste di vice presidente della Pallacanestro Jesi, conclude in Comune l’incontro con istituzioni e stampa che presenta la collaborazione giovanile stretta e rilanciata tra la PJ e l’Unione Basket 2010.

Un accenno che apre la porta alla possibilità che nella prossima stagione sportiva la prima squadra della Pallacanestro Jesi – realtà che ha ricevuto la “benedizione” del tifo organizzato della vecchia Aurora Basket che non ha mai riconosciuto come nuova bandiera la Basket Jesi Academy sorta al posto di quella – scali tutti in una volta diversi gradini del basket regionale e nazionale e approdi diversi più piani più su (la B Interregionale?), magari rilevando il titolo o subentrando a qualche altra realtà. E arrivando a quel punto vicina al derby senior con l’Academy, attualmente in B Nazionale. Intanto, presentata davanti al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e al vice sindaco e assessore allo sport Samuele Animali, ecco la «nuova proposta di settore di basket giovanile congiunto» con l’Unione Basket 2010. A lanciarla ci sono presidente e vice presidente dell’Unione Francesca Mazzarini e Lorenzo Pieralisi, presidente e vice presidente della PJ Michele Paoletti e Massimo Stronati, Alberto “Lupo” Rossini consulente per la Pallacanestro Jesi (e storica bandiera dell’Aurora targata Sicc e Fileni) e Stefano Fava, direttore tecnico per l’Unione Basket 2010. Proprio Rossini e Fava l’Unione Basket l’avevano creata insieme, 15 anni fa.

Il settore femminile, il minibasket e le under 13, 14 e 15 giocheranno sotto l’egida e con la maglia gialloblu dell’Unione. L’under 17 e la 19 con quella biancorossa della PJ. «Ma tutti faranno parte di un unico progetto di sviluppo», spiegano i responsabili.

«Due società che uniscono gli intenti nella loro missione sportiva – apprezza Fiordelmondo – mettono al centro un tema caro a questa amministrazione, quello delle alleanze di cui ha bisogno una città per essere capace di aggregare energie per un messaggio positivo. Sapersi unire è oggi un tema di cittadinanza». Animali evidenzia: «Bene la collaborazione, tanto più se mira al lavoro nel settore giovanile che è il “core business” per una amministrazione pubblica che si occupa di sport. Sappiamo che c’è un tema impianti, il patrimonio cittadino ha ormai alcuni di età alle spalle e il lavoro sulle manutenzioni, vedi a breve l’illuminazione del PalaTriccoli, va di pari passo con la programmazione che porta ad avere nuove strutture: in arrivo la Casa della Scherma e la palestra della scuola Lorenzini».

I due club parlano di «intesa fortemente voluta, che si fonda sui principi dell’aggregazione sociale, della crescita cestistica sia tecnica che atletica e della maturazione umana dei ragazzi. Il tutto nel pieno rispetto di reali valori etici e morali. L’obiettivo è di sviluppare un grande settore giovanile nella città di Jesi e nella Vallesina, con corsi di minibasket e basket, sia maschili che femminili». In quest’ultimo, «l’Unione Basket – sottolinea Fava – è l’unica di Jesi e hinterland che svolge questa attività da anni. Impegno che nell’ultima stagione ha messo in campo una under 13 e, con ragazze uscite dal vivaio, un campionato senior di serie C». Da Francesca Mazzarini il ricordo e l’omaggio ad una figura simbolo della pallacanestro del territorio come Gianni Rossetti, che dell’Aurora Basket era stato fondatore, e l’obiettivo: «Dare ai ragazzi uno stare insieme e un aggregarsi vero e non virtuale». Lorenzo Pieralisi rammenta: «All’Unione sono arrivato da giocatore nato e cresciuto nell’Aurora, ora mi metto a disposizione anche da dirigente». Paoletti, presidente PJ, evidenzia: «Si ufficializza una collaborazione già in atto e basata su una visione di valori comune».

Alberto “Lupo” Rossini rimarca: «La volontà di far sentire in una famiglia chi comincia a fare sport con noi. D’altro canto tutti coloro che in questi anni sono passati per l’Unione sono poi rimasti, in un modo o nell’altro, vicini alla società».