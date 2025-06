Pallacanestro Jesi, è ufficiale: sarà B Interregionale

Jesi dunque sullo scenario della pallacanestro nazionale avrà il prossimo anno la General Contractor Basket Jesi Academy in B Nazionale e la Pallacanestro Jesi in B Interregionale

JESI – È ufficiale: nella prossima stagione la Pallacanestro Jesi prenderà parte al campionato di Serie B Interregionale, dopo che la fusione con cui ha incorporato la società abruzzese Roseto Basket 20.20 è andata a buon fine ed è stata accolta dalla Fip. A darne notizia, la società jesina. Jesi dunque sullo scenario della pallacanestro nazionale avrà il prossimo anno la General Contractor Basket Jesi Academy in B Nazionale e la Pallacanestro Jesi in B Interregionale.

Pallacanestro Jesi, la nota societaria

«La Pallacanestro Jesi è lieta di comunicare di aver ricevuto da parte della Federazione Italiana Pallacanestro la comunicazione di “buon fine” dell’operazione di fusione per incorporazione del Roseto Basket 20.20. A questo punto è ufficiale che il prossimo campionato che disputerà la formazione leoncella è quello di B Interregionale. La Società esprime particolare soddisfazione per questo nuovo tassello che va al proprio posto nell’esecuzione del Progetto nato nel 2023. Un Progetto, citando le parole di uno degli artefici, l’imprenditore jesino Massimo Stronati, “di Jesi e per Jesi”. Quello di portare la prima squadra in un torneo di rilievo come la serie B, non è che uno dei tre obiettivi principali del Progetto PJ».

«Il primo, quello del settore giovanile, è già stato presentato ed instradato nel migliore dei modi con l’accordo di collaborazione e cogestione con una realtà forte e radicata come l’Unione Basket 2010. Proprio in questi giorni si è aperta la campagna di reclutamento di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, con numeri già importanti in termini di adesioni. L’ultimo traguardo, ma probabilmente il più importante del Progetto PJ, quello dell’inclusività, sarà oggetto di novità in arrivo a brevissimo termine. Sicura di intercettare il gradimento di Jesi e della Vallesina, la Pallacanestro Jesi va avanti col lavoro, ponendo le condizioni migliori per creare una base solida affinché questa nuova realtà si consolidi nel territorio e sia duratura negli anni a venire».

Pallacanestro Jesi, le dichiarazioni

Dice il vice presidente Massimo Stronati: «Sono molto soddisfatto ce l’abbiamo messa tutta, ora ci prenderemo la responsabilità delle scelte, è il momento ma siamo pronti! Sarebbe bello giocare il sabato sera, al PalaTriccoli, questa suggestione mi porta in mente dei flash di quando ero ragazzino che con mio padre andavamo a vedere la partita di basket al palazzetto della scherma poi al san Sebastiano, la squadra jesina allora aveva sponsor come futurat poi model racing e nel roster c’erano tanti giocatori jesini, sarebbe bello che sul parquet del PalaTriccoli scendessero alcuni giocatori nostri concittadini». Per Alberto “Lupo” Rossini: «Ci siamo presi un impegno importante, in coerenza con il nostro progetto. È un punto di partenza non d’arrivo, abbiamo alzato l’asticella, ma sempre con i piedi per terra. Garantisco che noi proveremo a fare il meglio per questa squadra e questa città, ma avremo bisogno di tutti…..per poter sognare!».