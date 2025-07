Pallacanestro Jesi e New Baskin, la fusione: «Una unica famiglia»

JESI – «Terza pietra fondante del progetto Pallacanestro Jesi»: è l’unione con la New Baskin, presentata oggi 18 luglio in Comune alla presenza dell’assessore allo sport, Samuele Animali. Per PJ, il presidente Michele Paoletti e l’ideatore del progetto Alberto “Lupo” Rossini, per New Baskin il presidente uscente Paolo Delfino e Antonio Gallucci, componente del direttivo che del baskin resterà referente. Ma anche Luca Allegrini e Fabiano Meschini, tra gli ispiratori della realtà del baskin in città: la disciplina adatta alla inclusività regole e materiali di gioco della pallacanestro. E nell’arco di quattro anni, «sono oggi 63 a giocare con noi, con disabilità e non – spiega Delfino – con le famiglie che li accompagnano, coinvolgiamo un centinaio di persone. Entrare ora in una società più strutturata come PJ ci consentirà di proseguire in maniera più adeguata, considerato tutti coloro ai quali in questi anni abbiamo dovuto dire di no».

La New Baskin Jesi vanta due squadre – orange e black – che prendono parte ai campionati organizzati da EISI, Ente italiano sport inclusivi, riconosciuto dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico. Nel baskin si usano più canestri – i due canonici e due laterali più bassi – e lo spazio prevede zone protette per garantire il tiro nei secondi, ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e di conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. I ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie. Uno sport pensato per permettere a giovani e non, uomini e donne, normodotati e non di giocare nella stessa squadra e che consente la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità – fisica o mentale – che consenta il tiro in un canestro.

«Il risultato – dice Gallucci – l’incredibile crescita psico motoria e nella relazione di ragazzi che in questi anni, scoprendo lo sport col baskin, hanno maturato un attaccamento e una passione fantastici». Un trampolino «anche per l’inserimento lavorativo – dice Allegrini – abbiamo cominciato con l’impiego nella ristorazione ma prevediamo di poter allargarci anche ad altri settori. Per questi ragazzi poter fare sport significa vita».

In Italia il baskin è movimento da 6mila atleti e circa 20mila persone coinvolte, nelle Marche diverse realtà ci sono a Pesaro e poi a Senigallia e Grottammare. Dice Paoletti: «Lupo Rossini sin dal proporre l’idea iniziale di Pallacanestro voleva che in questa ci fosse una fondamentale componente sociale. Questa è la terza pietra del progetto, con la B Interregionale e il vivaio, ma io dico la prima per importanza». Rossini: «Ci siamo trovati tra persone appassionate di basket e che condividono valori e stima reciproca: l’idea è di creare una famiglia, i Senior in B Interregionale, i ragazzi del vivaio e quelli del baskin saranno cosa unica».

Animali apprezza due fattori: «Unione e collaborazione tra due realtà e valore sociale, elementi che ci piacciono». Ora i nodi impianti da sciogliere per ospitare le attività.