Goldengas, a forte rischio rinvio gara col Roseto: abruzzesi in isolamento fiduciario

Pochissime possibilità che i biancorossi scendano in campo nel prossimo weekend per la prima giornata della seconda fase di Serie B (girone C). Si attendono nuove comunicazioni della FIP

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia attende comunicazioni ufficiali della FIP per quanto riguarda la gara prevista sabato 20 marzo col Roseto.

I biancorossi dovrebbero ospitare gli abruzzesi per la prima giornata della seconda fase di Serie B (girone C). La gara del Pala Panzini però è a forte rischio rinvio. Il roster biancoazzurro è infatti alle prese col Covid e parte dell’organico è risultato in questi ultimi giorni positivo al maledetto virus.

A tal proposito, di seguito riportiamo la nota ufficiale del Roseto pubblicata sulla propria pagina Facebook oggi, martedì 16 marzo:

«La Pallacanestro Roseto comunica che, a seguito della comunicazione ricevuta dalla ASL di Teramo vistata dal coordinatore dell’Unità di Assistenza Territoriale, dott. Giandomenico Pinto, l’intero gruppo squadra è stato sottoposto a regime di “isolamento fiduciario” a seguito delle positività riscontrate nei giorni seguenti il 7 marzo, ultimo impegno di campionato con Teramo. Pertanto dal 13 marzo e fino al nuovo tampone tutte le attività sono state sospese, ragion per cui è stata inoltrata richiesta alla Fip di rinviare a data da destinarsi la prima partita valida per la seconda fase del Campionato di Serie B, che avrebbe dovuto giocarsi da calendario sabato 20 marzo a Senigallia. La società è in costante contatto con la ASL di Teramo per coordinare tutte le operazioni richieste dai protocolli sanitari anti Covid19».

La Goldengas resta alla finestra ma le possibilità di scendere in campo in questo weekend sono veramente poche.