Basket, il Campetto supera Porto Sant’Elpidio e sorride in classifica

I dorici di coach Stefano Rajola si impongono e avanzano in zona salvezza. Grande la prova di Simone Centanni autore di trentadue punti

ANCONA- Netta, limpida e roboante. La vittoria della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona sul Porto Sant’Elpidio Basket, con il punteggio di 82-69, è figlia di una prestazione importante dal primo all’ultimo minuto di gioco. I biancoverdi di coach Stefano Rajola, con la posta in palio conquistata, sorridono in graduatoria facendo un grande passo avanti in ottica salvezza.

LA PARTITA

Partenza sprint dei dorici che, dinanzi al pubblico del Palaprometeo, lasciano le briciole agli avversari. Nel 22-15 del primo quarto si vede tutta la voglia di incamerare l’intera posta in palio. All’intervallo non cambia la situazione con il parziale di 43-29 e le splendide prove di Centanni, Gueye, Quaglia e Rinaldi. Nel terzo set si annebbia un po’ la prestazione degli anconetani con gli ospiti che cercano di rifarsi sotto portandosi sul 61-50. Nell’ultima ripresa i biancoverdi si ritrovano, spingono sull’acceleratore e si riportano avanti chiudendo, appunto, sul 82-69. Splendida la prova di Simone Centanni, autore di trentadue punti e una serie di giocate degne di nota.