Basket, il Campetto beffato nel finale da Civitanova

CIVITANOVA- Termina 89-86 in favore della Virtus Civitanova il derby di Serie B del turno infrasettimanale contro la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. Un match dove non sono mancate le emozioni e che ha visto i ragazzi di coach Stefano Rajola soccombere nel finale, dopo aver comandato per lunghi tratti della gara

LA PARTITA

C’è un buon pubblico al Palarisorgimento di Civitanova Marche per questo atteso turno infrasettimanale. Dopo il minuto di silenzio alla memoria di Kobe Bryant, le due squadre fanno subito sul serio dando immediatamente l’impressione di ciò che sarà la gara. Il primo quarto è decisamente di marca anconetana con l’11-21 a testimoniare la supremazia della truppa di coach Rajola. Ianelli e Baldoni sono in serata di grazia e il Campetto ne beneficia. Di punto in punti si arriva al 25-44 con cui le squadre vanno al riposo. Nel terzo quarto la Rossella si rimette in carreggiata e riduce lo svantaggio maturato. I civitanovesi si avvicinano fino al 54-59 con cui fanno tremare i dorici. L’ultimo quarto è un turbinio di emozioni, di continui colpi di scena fino alla sirena conclusiva. La spuntano i padroni di casa con il risultato di 89-86, in rimonta, sfruttando un finale in totale crescendo. Per il Campetto tanti rimpianti, culminati nella tripla a sei secondi dalla fine fallita da Centanni, ancora una volta il migliore dei suoi.